"Может подфартить": в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов

В Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов

Коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Сейчас конкьюктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку", — подчеркнул он в эфире ICTV.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко предупредил о новом скачке цен и тарифов в Украине.