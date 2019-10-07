Международные резервы Украины за месяц резко сократились: причина

Госдолг / Фото: REUTERS

Пока вопрос с новым траншем от Международного валютного фонда не решился, украинское правительство пытается погасить уже имеющиеся долги. Так огромные платежи по госдолгу привели к сокращению международных резервов.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября международные резервы сократились на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 21,438 миллиарда долларов. Отмечается, что НБУ выплатил в счет обслуживания и погашения долга 1,974 миллиарда долларов, из них 1,224 миллиарда долларов – по еврооблигациям.

В то же время, расходы на госдолг удалось частично компенсировать благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа в валюте на сумму 546,9 миллиона долларов. Кроме того, ситуация на валютном рынке позволила пополнить резервы с помощью покупки валюты на 930,3 миллиона долларов. При этом стоимость финансовых инструментов сократилась на 80, 6 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, нынешний объем резервов 3,4 месяца импорта в будущем. Стоит отметить, что текущий объем международных резервов выше на 3% по сравнению с показателем на начало года

Напомним, что ранее руководство Минфина назвало размер государственного и гарантированного государством долга.