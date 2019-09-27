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В Минфине рассказали, сколько Украина должна другим странам и организациям

27 сентября 2019, 22:04

В главном финансовом учреждении страны в деталях рассказали о госдолге Украины.

Доллары
Доллары. Иллюстративное фото / Reuters

Руководство Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.

Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на данные ведомства. Согласно имеющейся информации, на сегодняшний день государственный долг Украины составляет около $82 млрд.

По данным Минфина, в август нынешнего года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов США, или на 0,6%, — до 81,92 млрд долларов США

Напомним, ранее в Минфине рассказали о том, сколько украинцев укатило на заработки за рубеж.

США деньги Минфин Госдолг Украина
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