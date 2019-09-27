В Минфине рассказали, сколько Украина должна другим странам и организациям

В главном финансовом учреждении страны в деталях рассказали о госдолге Украины.
Руководство Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.
Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на данные ведомства. Согласно имеющейся информации, на сегодняшний день государственный долг Украины составляет около $82 млрд.
По данным Минфина, в август нынешнего года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов США, или на 0,6%, — до 81,92 млрд долларов США
Напомним, ранее в Минфине рассказали о том, сколько украинцев укатило на заработки за рубеж.