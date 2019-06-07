При Гройсмане госдолг Украины увеличился на более чем $14 млрд - экономист

Владимир Гройсман / Фото: kmu.gov.ua

За время работы Владимира Гройсмана на должности премьер-министра, Украина увеличила свой внешний долг на $14,6 млрд.

Росли показатели как внутренней задолженности, так и внешней, сообщил известный экономист Виктор Скаршевский: внешний долг вырос на $6,1 млрд, а внутренний долг - на $8,5 млрд.

"Владимир Гройсман постоянно рассказывает, что его правительство отдает долги "попередников".На самом же деле, его правительство интенсивно набирает новые долги.

С момента вступления Владимира Гройсмана в должность премьер-министра в апреле 2016 года, его правительство увеличило госдолг на $14,6 млрд", - отметил эксперт.

Динамика украинского внутреннего и внешнего госдолга в долларах / Виктор Скаршевский

По его словам, внутренний долг при премьер-министре Владимире Гройсмане сократился с 31,2 млрд долларов до 21 млрд только благодаря стремительному обесцениванию гривны. При этом валютная структура текущего долга, уточнил экономист, грозит стабильности гривны в будущем.

"Более того, при общем резком увеличении госдолга, ухудшилась валютная структура государственного долга (доля долга, номинированного в валюте возросла с 60% в начале 2013 до 68% в апреле 2019), что увеличивает риски по обслуживанию и погашению госдолга в результате неизбежного ускорения девальвации", - написал Скаршевский.

Структура украинского госдолга

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел съезд своей партииУкраинская стратегия Гройсмана, с которой он намерен идти на парламентские выборы в 2019 году, и обнародовал топ-десятку партийного списка.