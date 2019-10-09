Стало известно, во сколько обошелся визит Зеленского в США

Владимир Зеленский / Сайт президента

Визит президента Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН оказался не из дешевых. Так, из бюджета потратили около 74 000 долларов, что составляет почти 120 000 гривен.

"Государственное управление делами для обеспечения рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки осуществило оплату расходов на командировки в сумме 73,6 тысяч долларов и 119 тысяч гривен", - ответили в ведомстве на запрос 112.ua.

Кроме того, сообщается, что в качестве аванса за авиаперевозки делегации оплатили 3 883 400 гривен. При этом Госуправление не оплачивало расходы первой леди Украины.

Стоит отметить, что в период с 23 по 26 сентября Зеленский находился в США с рабочим визитом, где принял участие в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ООН выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.