"Слуга народа" предложил Раде снять один налог: что готовят украинцам

Депозиты / diamantbank.ua

Народные избранники предложили освободить украинцев от уплаты налога на доходы физических лиц с депозитных вкладов. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде во вторник, 12 ноября.

Автором документа №2422 является нардеп от Слуги народа Сергей Штепа. По его мнению, такой шаг должен "снять налоговое бремя" с физлиц - вкладчиков банков. Кроме того, отмена НДФЛ должно привести к созданию дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему. Стоит отметить, что налог не будет полностью упразднен, а лишь установлена нулевая ставка для процентов на текущий или депозитный банковский счет, на вклад в кредитных союзах, а также на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному сертификату.

Стоит отметить, что на сегодняшний день действует ставка налога на доходы с депозита в размере 18%, при этом уплачивается 1,5% военного сбора.

Напомним, что ранее Верховная Рада одобрила отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд.