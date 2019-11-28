Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня

Черная пятница 2019 – Комфи, Розетка, Цитрус и другие – как не попасть впросак / GettyImages

Черная пятница 2019 в Украине уже завтра – 29 ноября.

Скидки до 50-70% обещают все ведущие магазины страны: Розетка, Comfy, Цитрус, Алло, Эльдорадо, Фокстрот, Lamoda, Kasta, Watsons, Jysk и другие.

А чтобы усилить ажиотаж продавцы пугают, что "количество товара ограничено", предлагают записаться или зарегистрироваться на распродажу (тем самым заодно пополняя себе клиентскую базу) и устраивают всякие "репетиции Черной пятницы 2019".

Так что большинство украинцев уже нацелились на большую закупку. Кто-то даже подарки на Новый год 2020 уже прикупить решил.

Однако далеко не все скидки и акции будут честными. Как уже писал Главред, по статистике, в Украине честными являются лишь 7% заявленных скидок.

Читайте такжеЧерная пятница 2019 – будет ли реально черной: какие скидки и где найтиСамый частый ход – накрутить цену, а потом чуть-чуть скинуть (и все равно продать даже дороже, чем товар стоил изначально). Но еще более опасный – под шумок Черной пятницы всучить залежалый, неликвидный или даже просроченный товар, приговаривая про себя, что "без лоха и жизнь плоха".

"Разумеется, жаловаться можно, но не факт, что это будет эффективно. Чтобы не стать жертвой обмана, изучайте цены в интересующих вас магазинах заранее. Только так сможете понять, действительно ли тот или иной товар в этот день продают по скидке", – пояснял в свое время директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Чтобы не чувствовать себя дитем неразумным после совершения покупки на Черную пятницу, эксперты советуют:

высчитать свой бюджет;

определиться со списком нужных покупок заранее – ключевое слово тут "нужных";

промониторить цены на выбранную вещь, определив для себя оптимальную – это не всегда самая низкая, иногда парой сотен гривен придется поступиться, если решили купить товар в проверенном магазине;

посоветоваться с подругой или хотя бы коллегой, кто больше разбирается в нужном товаре (технике или одежде, к примеру);

по возможно, платить наличными – психологи поясняют, что так человек лучше осознает свои траты.

Существенный способ сэкономить – покупать за рубежом. На том же AlliExpress купить товары можно втрое дешевле, чем их же предлагают в Украине.