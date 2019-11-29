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Пенсии, новые деньги и 5G: сколько и в чем будут получать украинцы с декабря

29 ноября 2019, 20:25

Главред проанализировал, что меняется с 1 декабря 2019 в Украине – и насколько эти изменения позитивны.

Пенсии в Украине, новые гривны и Интернет: что меняется с 1 декабря 2019
Пенсии в Украине, новые гривны и Интернет: что меняется с 1 декабря 2019 / фото: zn.ua

Новости о повышении пенсии в Украине многие пенсионеры ждали давно – и дождались: с 1 декабря 2019 соцвыплаты растут. Причем меняется прожиточный минимум, а по нему пересчитывают и остальные выплаты, включая алименты и соцпомощь.

Еще с 1 декабря украинцев ждут новые деньги и новый Интернет.

Главред проанализировал, что меняется с 1 декабря 2019 в Украине – и насколько эти изменения позитивны.

Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2019

Прожиточный минимум увеличится на 91 грн – с 1936 грн до 2027 грн. И составит:

  • для трудоспособных лиц – 2102 грн;
  • для детей до 6 лет – 1779 грн, от 6 до 18 лет – 2218 грн;
  • для лиц, что трудоспособность утратили – 1638 грн.

Соцвыплаты в Украине 2019

Благодаря росту прожиточного минимума вырастут и основные выплаты. О пенсиях чуть ниже, а пока про повышение выплат на ребенка 2019:

  • алименты для детей до 6 лет – 889,5 грн (на 40 грн), от 6 до 18 лет – 1109 грн;
  • помощь одиноким матерям: с малышом до 6 лет – 1779 грн, с ребенком 6-18 лет – 2218 грн, 18-23 года – 2102 грн;
  • соцвыплаты на детей опекунам и попечителям: для детей до 6 лет – 3558 грн, 6-18 лет – 4438 грн;
  • пенсия в связи с потерей кормильца: на 1 ребенка – 1638 грн, на двух – 1966 грн, на троих – 2457 грн.

Вырастет и помощь по безработице – максимум до 8408 грн. В то же время увеличение прожиточного минимума не скажется на минимальной помощи по безработице.

Минимальная заработная плата в Украине с декабря 2019 не изменится. Она по-прежнему равна 4173 грн в месяц (в почасовом размере 25,13 грн).

Пенсии в Украине

С 1 декабря минимальные пенсии в Украине вырастут "аж" на 74 грн. Они повысятся с нынешних 1564 грн до 1638 грн.

Следующего повышения придется ждать до июля 2020 года. Подробнее читайте в нашем материале "Уже пельмени покупают поштучно": что будет с повышением пенсии в Украине 2020.

Новые деньги

Нацбанк с 20 декабря вводит в обращение монету в 5 грн. Также появится купюра в 50 грн с обновленным дизайном.

Рынок земли

1 декабря в Украине начинается подготовка к принятию рынка земли. Прощупывать почву начнут в шести регионах: там сформируют фермерский реестр или реестр агропроизводителей.

Читайте такжеРынок земли в Украине: в Минэкономики названа цена одного гектара

Водительские права в смартфоне

Электронные водительские права тоже запустят в декабре. Электронные версии документов по юридической силе будут равнозначны оригиналам.

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Интернет 5G

Тестировать 5G-связь начнут в 6 городах – Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Черкассах.

Перепись населения

1 декабря в Украине начнется тестовая перепись населения. Подробнее читайте в нашем материале Посчитают по сим-картам: Дубилет рассказал, как пройдет электронная перепись населения.

Донбасс

С 1 декабря все контрольные пункты въезда и выезда в районе проведения ООС перейдут на зимний график работы – с 08.00 до 17.00 ежедневно.

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