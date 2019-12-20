В Украине вводят в оборот монету 5 гривен и новые 50 гривен - фото

Монета 5 гривен - Фото НБУ

С пятницы, 20 декабря, Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом в пять гривен. На монете в 5 гривен изображен Богдан Хмельницкий.

В центробанке сообщили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами в 5 гривен до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом", - говорится в сообщении НБУ.

Монета 5 гривен / Фото НБУ

Монета 5 гривен состоит из металлического цинкового сплава с гальваническим покрытием. Ее диаметр составляет чуть более 22 миллиметров, весом - 5,2 грамма. На одной стороне монеты изображена надпись "Украина", номинал, маленький государственный герб, год чеканки, древнерусский орнамент и логотип Банкнотно-монетного двора. На обратной стороне - Богдан Хмельницкий.

Ведение в оборот монеты в 5 гривен предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег. Первый этап начался 27 апреля 2018 – тогда в обороте появились монеты номиналом в 1 и 2 гривны. Третий этап запланирован на середину 2020 года – в оборот введут монету 10 гривен.

Монета 10 гривен / Фото НБУ

Кроме того, 20 декабря вводится в оборот обновленная банкнота номиналом в 50 гривен - у нее будет с усовершенствованная система защиты.

Новые 50 гривен - Фото НБУ

Напомним, 25 октября Национальный банк Украины ввел в оборот новую купюру в 1000 гривен – это самый большой номинал из выпущенных на сегодня. Позже сообщалось, что были зафиксированы случаи, когда кассиры отказывались принимать купюру в 1000 гривен.

Как сообщал Главред, с 1 октября монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине.