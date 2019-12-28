Украина заплатит 1,7 млн в бюджет ООН: на что потратят деньги

Логотип ООН / Reuters

Украина заплатит около 1,7 млн долларов в бюджет ООН на 2020 год

"Генеральная Ассамблея утвердила регулярный бюджет ООН. В 2020 году он составит 3,1 млрд долл. США... Украина заплатит около 1,7 млн долл. США", - сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Николенко в Facebook.

По его словам, впервые бюджет был принят не на два года, а на один.

"Очень важно, что 17,5 млн долл. будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласование этой статьи расходов прошло крайне непросто. Не трудно догадаться, какая страна пыталась блокировать эти деньги сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее? Несмотря на это, в следующем году у обычных сирийцев будет больше шансов на правосудие", - добавил он.

Со слов Николенко, бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты - 31 января. Наибольшая доля у США - 22%.

ООН основана 24 октября 1945 года на конференции в Сан-Франциско на основании Хартии Объединенных Наций. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира.

Члены-основатели — 51 государство. По состоянию на 1998 год ООН насчитывала 185 государств-членов. С 14 июля 2011 года — уже 193 государства-члена Организация финансируется из обязательных и добровольных взносов от своих государств-членов.

Ранее Украина направила обращение генсеку ООН из-за Крымского моста.

Также отметим, в МИД Украины снова заговорили об украденном Крыме.