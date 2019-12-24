"Крымские проблемы": в МИД Украины снова заговорили об украденном Крыме

Крым / Reuters

Минские переговоры не подходят для решения вопроса об аннексии Крыма. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что для решения крымского вопроса необходимы "другие механизмы".

"Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке", - отметил украинский дипломат в интервью Укринформу.

При этом он указал, что для решения вопроса по аннексии Крыма так же есть механизмы.

"Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - подчеркнул Пристайко.

Как ранее сообщал Главред, Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.