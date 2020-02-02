Что будет с курсом: "слуга народа" дал прогноз на 2020 год

Курс доллара в Украине не превысит заложенный в госбюджете показатель/ Фото pixabay.com

Нардеп от Слуги народа, член парламентского комитета по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко дал свой прогноз, каким будет курс доллара в Украине до конца 2020 года.

Народный избранник прогнозирует, что курс доллара к гривне в текущем году не превысит заложенный в госбюджете показатель в 27 грн/долл.

"Я думаю, что больше, чем 27 грн/долл, как заложено в бюджете, не будет курс гривни к доллару", – сказал Пушкаренко в эфире ObozTV.

Кроме того, слуга народа прокомментировал возможность падения гривни.

"У нас по 40 грн/долл "рисовал" год назад один из кандидатов в президенты. Говорил – если Зеленского выберете президентом, курс будет 40 грн/долл в течение 2 месяцев. Это не произошло, произошло укрепление национальной валюты", - отметил Пушкаренко.

По его словам, Госбюджет-2020 был максимально сбалансированным. При этом Минфин и его глава Оксана Маркарова занимают жесткую позицию относительно того, что курс гривни должен быть стабильным.

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Тем временем Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 февраля 2020 года, официальный курс доллара на уровне 25,02 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 3 февраля установлен на таком уровне: 25,0294 гривен за 1 доллар (+0,1098 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет 24,9196 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос выше 25 гривен впервые за три месяца. В последний раз доллар стоил больше 25 гривен 30 октября 2019 года.

Напомним, аналитики Райффайзен банка Аваль прогнозируют, что к концу декабря 2020-го курс гривни по отношению к доллару будет колебаться в пределах 24−26 грн за единицу американской валюты.