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Курс доллара продолжит расти: эксперт дал прогноз на неделю

3 февраля 2020, 05:26

Курс доллара НБУ на 3 февраля установлен на уровне 25,0294 гривни за один "бакс".

Гривна девальвация
Курс гривни продолжит падение / Iamir.info

С понедельника, 3 февраля, курс доллара в Украине вырастет. В частности, доллар может подорожать до 25,5 гривни за один "зеленый". Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн, передает РБК-Украина.

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,6%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, подорожал с 24,52 грн до 24,92 грн (+1,6%).

Тем временем Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 февраля 2020 года, официальный курс доллара на уровне 25,02 гривни за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 3 февраля установлен на таком уровне: 25,0294 гривен за 1 доллар (+0,1098 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет 24,9196 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос выше 25 гривен впервые за три месяца. В последний раз доллар стоил больше 25 гривен 30 октября 2019 года.

Курс доллара НБУ
Курс доллара НБУ / Фото bank.gov.ua

Читайте такжеЧто будет с курсом: "слуга народа" дал прогноз на 2020 годНапомним, аналитики Райффайзен банка Аваль прогнозируют, что к концу декабря 2020-го курс гривни по отношению к доллару будет колебаться в пределах 24−26 грн за единицу американской валюты.

В свою очередь, экономический эксперт Юрий Гаврилечко прогнозирует, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным. 

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