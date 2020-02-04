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И богатые плачут: $29 млн премий топам Нафтогаза зависли на волоске

4 февраля 2020, 14:34

В дело выплат премий руководству НАКа вмешался Кабмин.

Премия Коболева и других топ-сотрудников Нафтогаза под угрозой срыва – что случилось
Премия Коболева и других топ-сотрудников Нафтогаза под угрозой срыва – что случилось / УНИАН

Кабмин попросил набсовет Нафтогаза приостановить выплату премий топ-менеджерам компании. Речь идет о $29 млн премиальных за победу в Стокгольмском суде над Газпромом.

Свое пожелание Кабмин объяснил намерением изучить контракты членов правления и проработать вопрос корректности выплаты премий, пишет LB.ua со ссылкой на источник.

Напомним, Нафтогаз подтвердил получение от Газпрома $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

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При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко – 130 млн грн ($6 млн).

Это уже не первые непомерные премии топов Нафтогаза.

В конце мая 2018 стало известно, что Нафтогаз выплатит сотрудникам компании премию в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с Газпромом. Наблюдательный совет компании решил выплатить сотрудникам $46,3 млн, что составляет 1% от суммы выигрыша в суде. 

Всего сотрудники НАК получили $21 млн. Андрей Коболев получил $7,9 млн, а Юрий Витренко – $6 млн.

"Остальная часть премии, приблизительно $25 млн, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от Газпрома", – пояснил Витренко.

Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, а премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат "перегибом". 

Нафтогаз Кабмин премии
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