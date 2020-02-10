Коболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах

Коболев предложил приватизировать Нафтогаз / УНИАН

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, который ранее анонсировал пересмотр цены на газ в феврале 2020, заявил, что Нафтогаз стоит массу денег и его ничто не мешает приватизировать, зато вопрос с высокими зарплатами будет закрыт.

"Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в Нафтогазе. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - объяснил Коболев.

По его словам, приватизация – это простой вопрос снять дискуссию о зарплатах.

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное", - особо отметил глава правления компании в интервью РБК-Украина.

Коболев также уточнил, что Нафтогаз можно подготовить к IPO за три года.

В то же время глава правления Нафтогаза объяснил, почему руководство таких компаний, как Нафтогаз, должно получать высокие зарплаты.

"Как только менеджер государственной компании останется без зарплат, сравнимых с иностранцами на аналогичных должностях, как только не будет правильной компенсационной политики, вот эти три цели провалятся. Политикам часто приходится выбирать не между хорошим решением и плохим решением. Есть решение сложное и еще гораздо хуже. Искусство политика – выбирать сложное решение", - сказал он, и добавил, что объяснение этого вопроса среднестатическому человеку, который получает гораздо меньше, довольно таки сложная задача.

Отметим, в то же время в соцсетях зарплата Коболева не дает покоя многим.

"Подозреваю, что только на зарплату Коболева, можно было еще пару лет назад обеспечить достойными зарплатами всех работников наших оборонных КБ и пресечь утечку кадров за границу", - пишет пользователь Сети.

"Если бы у тебя были мозги то ты бы знал , что он вернул Украине миллиарды долларов от Мордора за газ! У него такой контракт! А что полезного сделал ты для страны!?", - сказал некто под ником Давид.

"Если бы у Вас были мозги, то Вы бы увидели разницу между "ВЕРНУЛ" и "ЗАРАБОТАЛ". Сначала он (они - нафтогаз) их прое*али ( причина - вопрос второй) , а затем вернули. И с какого они теперь должны получать за это еще и премию, тем более в таких размерах ?", - возмутился Олег.

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