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В Украине появилось Долговое агентство: Гончарук озвучил причины

12 февраля 2020, 12:28

Похожая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции, обратил внимание глава правительства.

Гончарук
Гончарук рассказал о целях Долгового агентства / УНИАН

В среду, 12 февраля, правительство Украины создало Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом.

По словам премьер-министра Украины, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании государственного долга.

"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - высказался Гончарук в своем телеграм-канале.

При этом глава Кабмина уточнил, что похожая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Рябошапка раскрыл детали расследованияНапомним, ранее сообщалось, общий фонд государственного бюджета за январь текущего года недополучил почти четверть суммы. Так, размер поступлений составил 42,6 миллиарда гривен, что на 13,8 миллиарда гривен или на 24,5% меньше плана.

Так, в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что главной причиной сокращения доходов является более крепкий обменный курс гривны, меньший объем импорта, а также низкие цены на газ.

По оперативным данным, доходы госбюджета от налогов и сборов, администрируемые Государственная налоговая служба, на 5,9 миллиарда гривен ниже росписи. В то же время, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, которые контролирует Государственная таможенная служба, - на 7,9 миллиарда гривен ниже предполагаемого.

Кабмин Госдолг новости Украины Алексей Гончарук
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