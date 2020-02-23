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Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю

23 февраля 2020, 09:50

Уже в марте доллар вырастет до 24,80 гривны.

Доллар, гривны
Курс доллара продолжает падать / Reuters

"Бакс" опять падает. По крайней мере, в ближайшие семь дней мы будем свидетелями незначительного снижения курса доллара к гривне, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - убежден аналитик.

По его словам, курс доллара стабилизировался около отметки 24,5 грн. Виной всему - минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.

"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он, передает РБК-Украина.

В то же время банкиры прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 грн/дол. в марте.

"На конец февраля мы ожидаем курсовой коридор 24,30-24,70 и пока мы не видим тенденций в ближайшее время к девальвации или ревальвации. В марте возможен рост предложения валюты со стороны агроэкспортеров в связи с подготовкой к новому сезону, но регулятор будет стараться по-прежнему излишек валюты выкупать с рынка. Поэтому в марте мы ожидаем курсовой коридор 24,00-24,80 грн/дол", - сказал Ярослав Кабин директор департамента казначейства Идея Банка, передают Українські новини.

Добавим, что за минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн.

Курс валют по состоянию на 21 февраля / скриншот bank.gov.ua

Читайте также"Экономика растет быстрее, чем в Европе": Гончарук выступил в РадеНапомним, ранее эксперты дали прогноз, что будет с курсом в Украине с начала новой недели, 17 февраля. В частности, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ожидал незначительного удешевления "бакса". По его словам, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 гривны.

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