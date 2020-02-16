Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю

Курс доллара может "просесть" / Фото УНИАН

Эксперты дали прогноз, что будет с курсом в Украине с начала новой недели, 17 февраля. Одни говорят, что "просядет" курс доллара, другие – что ослабится курс гривни.

В частности, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ожидает незначительного удешевления "бакса". По его словам, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 гривни, переадет РБК-Украина.

Аналитик также напомним, что за минувшую неделю курс доллара незначительно упал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара НБУ снизился с 24,58 грн до 24,48 грн (-0,4%).

В свою очередь, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин считает, что курс гривни ждет ослабление. По его словам, что будет с курсом, станет понятно во вторник, 18 февраля, когда состоится очередной аукцион по продаже Минфином ОВГЗ.

"Скорее всего, спрос опять будет небольшим, поэтому наиболее вероятно, что курс на неделе сохранится в пределах 24,4-24,7 грн за доллар", – цитирует Шевчишин Сегодня.

Аналитик считает, что на курс доллара повлияет и принятие или непринятие закона О рынке земли.

"Если его примут, да еще разрешат нерезидентам покупать землю, это станет дополнительным трендом на укрепление гривни, так как нерезиденты станут постепенно заводить в Украину валюту под будущие инвестиции в агрорынок. Похоже, что пока все встало на паузу", - сказал Шевчишин.

При этом эксперт не советует украинцам бежать в обменники. Он считает, что не стоит продавать наличную валюту без крайней необходимости. Так как пока что до конца неясно, будет ли Национальный банк ослаблять гривню или "качели" с курсом продолжатся.

Тем временем, НБУ установил официальный курс на 17 февраля на уровне 24,44 гривні за доллар – это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,447 гривни за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривни за 1 доллар.

Скриншот / bank.gov.ua

Напомним, аналитики компании Forex Club прогнозируют, что курс гривны на протяжении февраля 2020 года будет колебаться в диапазоне 24,5-25,5 гривен за доллар.

Как сообщал Главред, ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко оценил сценарий с курсом 20 гривен за доллар США. До этого экономист Олег Соскин выдал неожиданный валютный прогноз.