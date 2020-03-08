Украина получит от Канады $1,5 миллиона: на что пойдут деньги

Канада выделит Украине деньги / УНИАН

Власти Канады предоставят Украине более 1,5 миллиона долларов на поддержку Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Канады.

Отмечается, что решение принято после визита главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Украину. По его словам, более 2 миллионов канадских долларов, что составляет более 1,5 миллиона долларов, намерены выделить на "укрепление потенциала украинской полиции в планировании, проведении, мониторинге и пересмотре процессов реформ". Деньги будут выделять в течение трех лет.

"Находясь в Украине, министр Шампань подчеркнул постоянную приверженность Оттавы амбициозным усилиям Киева по проведению реформ и привлечению женщин к усилиям по обеспечению мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, власти Канады решили выделить Украине десятки миллионов долларов на реформы.