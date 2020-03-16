Восточная Украина получит от ЕС более 3 миллионов евро: на что пойдут деньги

ЕС выделит Украине помощь / Фото Reuters

Европейский Союз выделит дополнительную финансовую помощь восточной части Украине. Общая сумма составляет 3,2 миллиона евро

В пресс-службе представительства ЕС в Украине в понедельник, 16 марта, сообщили, что деньги пойдут Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Всего Евросоюз предоставил миссии составит 52 миллиона евро.

Кроме того, ЕС увеличит поддержку гражданской защиты, предоставив 1 миллиона евро. Предполагается, что это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения. Также ЕС профинансирует центр предоставления административных услуг в Станице Луганской. Еще 1 миллион евро пойдет на поддержание безопасности в регионе Азовского моря.

Как ранее сообщал Главред, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились поддержать Украину в условиях агрессии со стороны России.