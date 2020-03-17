Курс гривны официально пробил психологический барьер

Курс доллара в Украине официально пробил психологический барьер / соцсети

Официальный курс гривны к доллару с легкостью пробил психологический барьер в 27 грн/$: НБУ на 18 марта курс доллара в Украине установил на отметке 27,06 грн/$.

Падение гривны ускорилось. Если в понедельник украинская нацвалюта уступила "американцу" 43 копейки, то сегодня – еще 54 копейки.

В свою очередь опустился официальный курс евро в Украине: курс валют НБУ установил его на отметке 29,73 грн/евро. Это на 21 копейку ниже, чем днем ранее.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолтаНаличный курс доллара в обменниках Киева местами достигает отметки 29 грн/$, средний курс продажи – 27,9 грн/$. Курс продажи евро колеблется от 30,9 грн/евро до 32 грн/евро.

Безналичный курс доллара на межбанке на момент закрытия составил 27,01-27,15 грн/$ (первый показатель – покупка, второй – продажа валюты). Безналичный доллар за эту межбанковскую сессию подрос на 43 копейки.

Безналичный евро вырос в продаже на 12 копеек – до 29,78 грн/евро.

Резво рванул вверх и курс доллара в банках. К примеру, курс доллара Приват выставил на уровне: покупка – 27,7 грн/$ (вчера – 26,9 грн/$) продажа – и 29,2 грн/$ (вчера – 27,75 грн/$).

Ранее эксперты заявили, что "девальвация гривны хотя бы до 30 грн/$ будет даже благом для Украины". Нацбанк будет помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета, уверен Эрик Найман.