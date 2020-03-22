Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине

Дефолт вероятен, считает Виктор Суслов/ Фото pixabay.com

В Украине возрастает вероятность дефолта из-за значительного ущерба, который наносит и еще нанесет экономике проводимая властью политика в период карантина, объявленного из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, Украина сможет избежать дефолта, если будут получены значительные кредиты для выплаты внешних долгов, в том числе от МВФ.

"Дефолт для украинской экономики – это плохо. Это факт. Но дефолты бывают разными. Вспомним, допустим, реструктуризацию украинского долга в 2015 году. Это ведь тоже был дефолт, но его условия были согласованы с кредиторами – условия реструктуризации. Они, конечно, были невыгодными для Украины, но на тот момент это не вызвало большого кризиса в нашей стране", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

Экономист отметил: чтобы избежать дефолта сейчас, нужно уже начинать переговоры с кредиторами об условиях возможной реструктуризации долгов, об отсрочке выплат или частичном списании.

"Основания для этого, конечно же, есть, потому что пандемию коронавируса придумала не Украина – ее объявила Всемирная организация здравоохранения. Весь мир борется, и Украина делает примерно то же самое, что и другие страны мира. Если украинскую власть на Западе хоть сколь-нибудь уважают, ей будет достаточно несложно добиться каких-то условий по реструктуризации наших долгов, а, возможно, и частичного их списания. Если это получится, это будет позитивом", - считает Суслов.

Читайте такжеИспытание коронавирусом: как паника может обвалить гривнуВ то же время, по его мнению, не стоит объявлять дефолт в одностороннем порядке без каких-либо переговоров и просто заявлять, что Украина отказывается платить. Суслов отметил, что подобные шаги приведут к катастрофическим последствиям.

Как сообщал Главред, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что главной причиной падения курса является начавшийся мировой финансовый кризис, а также дал мрачный прогноз насчет падения гривны.