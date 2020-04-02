Долгожданное повышение пенсий: когда ждать и кого коснется

В Кабмине намерены повысить пенсии с мая / segodnya.ua

Кабмин все-таки решил порадовать украинских граждан и повысить пенсии с 1 мая нынешнего года.

Правда для этого осталось сделать всего лишь малость - внести соответствующие изменения в госбюджет-2020. По информации РБК-Украина, правительство уже приняло постановление и обнародовало, кому заплатят прибавку и какие суммы предусмотрены.

Основные положения постановления Кабмина таковы:

пенсии проиндексируют на 11%

ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. ;

минимальная пенсия на уровне 2100 грн лицам, которые имеют длительный страховой стаж .

Также в апреле будет произведена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения.

Выплату получат:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года;

получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью ;

получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату.

Как ранее сообщал Главред, пенсионный возраст в Украине снова подскочит – с 1 апреля 2020, а затем еще раз – с 1 апреля 2021 года.

Также напомним, в связи с введением в Украине с 12 марта карантина и просьбой работать из дома Кабинет министров Украины также планирует выделить получателям субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.