В Кабмине шокировали суммой, которую потратили на защиту от жуткой хвори

Шмыгаль назвал сумму, которую потратили на борьбу с вирусом / УНИАН

Жуткий коронавирус стремительно распространяется по территории нашей страны. А в мире жуткая хворь бушует еще с декабря прошлого года.

Украина активно борется с вирусом и за последние две недели было потрачено 954 млн грн на товары, для борьбы с вирусом. Но для преодоления болезни и ее последствий Украине нужно еще 96 миллиардов.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, больше всего закупалось:

медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн, медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн,

оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.

"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать изменения в госбюджет, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн", – подытожил он.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал, что Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.

Также отметим, в высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу. Некоторым магазинам разрешат открыться уже с 14 апреля.