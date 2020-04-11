В Минфине оценили перспективы получения транша МВФ и заговорили о дефолте

Глава Минфина оценил перспективы сотрудничества с МВФ / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в настоящее время нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации", - подчеркнул он в эфире Свободы слова Савика Шустера.

При этом он обратил внимание на то, что в Украине долговая нагрузка абсолютна контролируемая.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", - сказал министр финансов.

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В то же время он добавил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Напомним, ранее экс-министр финансов Виктор Суслов оценил сценарий масштабного дефолта.