40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС

В Украине возрастут цены на топливо / УНИАН

В феврале цена на дизель и бензин в Украине подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л.

Такое мнение в комментарии UBR озвучил директор одной из сетей АЗС – Дмитрий Леушкин.

По его словам, причиной этому станет неконтролируемый рост курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.

По словам эксперта, большая возможность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему предшествует несколько этапов повышения расценок на заправках. Он отмечает, что колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости ТСМ (топливно-смазочных материалов). А в связи с введением в Украине госрегулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц (1, 11 и 21 числа), первый раз прайс на заправках резко изменится уже в ближайший понедельник, 24 января.

"Следующее госрегулирование должно выйти в пятницу, 21 января, но выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу все ценники перерисовывают на 2 грн вверх", — от метил Леушкин.

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Бензин подорожает уже с понедельника?

На сегодняшний день цена на январский ресурс – 28 грн, плюс 7 грн допустимой наценки. То есть с понедельника стоимость литра "пятого" бензина на премиальных заправочных сетях уже взлетит под 35 грн.

В начале февраля наступает следующее госрегулирование и новый скачок цен на топливо.

Читайте такжеЦены на бензин и дизель взлетели: повышена предельная стоимостьПоскольку ценообразование у нас идет по среднеарифметической цене по котировкам, говорит Леушкин, то с учетом очень дорогой нефти первая цена февраля подскочит еще примерно на 2 грн/л вверх.

Третье госрегулирование выпадает на субботу, 12 февраля, поэтому по факту роста ценников состоится в ближайший рабочий день – 14 февраля. Подогреет цифры на заправочных стелах еще рост курса валют.

"Если мы дойдем до 29 грн/доллар – а я считаю, что дойдем – значит, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить 40 грн/л. А автогаз соответственно – 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и один к одному не ездили", — с иронией подытожил специалист.

Цены на бензин в Украине

Украине розничные сети АЗС с 17 по 18 января в очередной раз повысили стоимость топлива. Цена на заправку автомобилей поднялась на 0,1-0,6 гривны за литр.

По данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", на станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 27 коп./л. В частности, бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л