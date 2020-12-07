Анестезиолог назвал стоимость COVID-вакцины в Украине

Названа стоимость вакцины от коронавируса / Фото Reuters

Стоимость вакцины от опасного коронавируса будет составлять от 20 до 35 долларов.

По словам анестезиолога Сергея Дуброва в эфире канала Украина 24, препарата должно хватить социально незащищенным слоям.

"Министерство здравоохранения планировало закупить достаточное количество вакцины для вакцинации социально незащищенных слоев, медработников, лиц старше 65 лет, военных, полиции и работников образования. Сложно говорить о стоимости вакцины, она примерно может составлять от 20 до 35 долларов, вакцинироваться следует дважды", — сказал он.

Врач также рассказал, сколько доз вакцины планирует получить Украина.

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"Есть договоренность на поставку 8 млн доз, то есть для вакцинации 4 млн сограждан. Также ведутся переговоры о закупке еще большего количества. Минздрав планировал выделить 15 млрд грн для вакцинации, насколько мне известно, меньшая сумма пошла в бюджет, но он еще не принят", — сказал он.

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