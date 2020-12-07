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Анестезиолог назвал стоимость COVID-вакцины в Украине

7 декабря 2020, 20:11
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Врач поведал, сколько доз препарата планирует получить наша страна.

коронавирус, вакцина
Названа стоимость вакцины от коронавируса / Фото Reuters

Стоимость вакцины от опасного коронавируса будет составлять от 20 до 35 долларов.

По словам анестезиолога Сергея Дуброва в эфире канала Украина 24, препарата должно хватить социально незащищенным слоям.

"Министерство здравоохранения планировало закупить достаточное количество вакцины для вакцинации социально незащищенных слоев, медработников, лиц старше 65 лет, военных, полиции и работников образования. Сложно говорить о стоимости вакцины, она примерно может составлять от 20 до 35 долларов, вакцинироваться следует дважды", — сказал он.

Врач также рассказал, сколько доз вакцины планирует получить Украина.

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"Есть договоренность на поставку 8 млн доз, то есть для вакцинации 4 млн сограждан. Также ведутся переговоры о закупке еще большего количества. Минздрав планировал выделить 15 млрд грн для вакцинации, насколько мне известно, меньшая сумма пошла в бюджет, но он еще не принят", — сказал он.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.

стоимость Вакцина коронавирус МОЗ новости Украины
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