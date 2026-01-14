Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

Микроволновая печь - суперзвезда кухни, верный друг, который помогает разогреть еду и быстро приготовить перекус.

Какие продукты никогда не следует греть в микроволновке / коллаж: Главред, фото: скриншот

Какие продукты никогда не следует греть в микроволновке

Последствия неправильного использования микроволновки

Некоторые продукты просто не подходят для быстрого нагрева, что приводит к разным неприятным последствиям. Главред со ссылкой на издание Backyard Garden lover назвал семь продуктов, которые никогда не следует греть в микроволновке.

Яйца в скорлупе

Когда микроволновая печь нагревает жидкость внутри яйца, то быстро образуется пар. Давление увеличивается, пока яйцо не взрывается. Это может произойти внутри микроволновки во время нагрева или даже после того, как вы вынете яйцо.

Если вы хотите быстро приготовить яйцо, гораздо безопаснее сварить его на плите или разбить в посуду, пригодную для микроволновки, перед нагреванием.

Перец чили

Нагревание целых перцев чили, особенно острых сортов, в микроволновой печи может быть опасным занятием. Перцы содержат вещество под названием капсаицин, которое придает им остроту. При нагревании в микроволновой печи капсаицин испаряется, образуя концентрированный туман.

Когда вы открываете дверцу микроволновки, этот сильный перечный аромат попадает в воздух. Его вдыхание может вызвать раздражение легких и горла, приступы кашля и жжение в глазах. Перец чили лучше запечь или обжарить его на плите, что обеспечит надлежащую вентиляцию.

Панированные или жареные продукты

Микроволновая печь нагревает пищу, влияя на молекулы воды, в результате чего хрустящая корочка превращается в мокрую, мерзкую тень прежней себя. Чтобы правильно восстановить панированные или жареные продукты, используйте духовку, тостер или фритюрницу. Эти приборы используют сухое тепло для нагрева продуктов и восстановления их хрустящей корочки, что дает намного лучший результат.

Замороженное мясо

Использование микроволновки для размораживания кажется быстрым решением, но часто создает больше проблем. Микроволновые печи нагревают пищу неравномерно, что означает, что некоторые части мяса могут начать готовиться, в то время как другие остаются твердыми.

Такое неравномерное размораживание не только влияет на текстуру, делая мясо жестким и резиновым в некоторых местах, но и может создать проблему безопасности пищевых продуктов. Частично приготовленные участки могут попасть в "опасную зону" - диапазон температур, при котором бактерии быстро размножаются. Самый безопасный способ разморозить замороженное мясо - оставить его на ночь в холодильнике или с помощью холодной воды.

Приготовленные макароны и рис

Подогрев обычной пасты или риса в микроволновой печи - быстрый способ получить сухое, комковатое блюдо. Интенсивное тепло микроволновки быстро вытягивает влагу из крахмала, в результате чего вы получаете затвердевшие зерна и жесткую лапшу. Края часто становятся хрустящими и невкусными, а центр остается теплым. Кроме того, неправильно хранящийся рис может представлять опасность для здоровья, так как в нем могут размножаться бактерии, вызывающие "синдром жареного риса", который может привести к пищевому отравлению.

Чтобы правильно разогреть макароны или рис, добавьте в кастрюлю немного воды или бульона и аккуратно разогрейте на плите, периодически помешивая.

Виноград

Помещение винограда в микроволновую печь приводит к удивительному и опасному научному явлению. Виноград может генерировать плазму, которая представляет собой перегретый, заряженный электричеством газ. Вы можете увидеть искры или даже небольшие огненные шары внутри микроволновой печи.

Это происходит потому, что размер и форма винограда действуют как антенна для микроволн, создавая между ними мощное электрическое поле. Это забавный научный эксперимент для контролируемой лабораторной обстановки, но ужасная идея для кухонной техники.

Переработанное мясо

Переработанное мясо, такое как хот-доги, колбасные изделия и сосиски, содержит различные консерванты и добавки. Под воздействием микроволнового излучения химический состав этих продуктов может измениться. Этот процесс может привести к образованию продуктов окисления холестерина (COP), которые связаны с проблемами со здоровьем.

Кроме того, сосиски могут разорваться и высохнуть, а колбасные изделия могут стать резиновыми и жирными. Для лучшего вкуса и текстуры лучше всего нагревать эти продукты на сковороде на плите или употреблять их в холодном виде.

