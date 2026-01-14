Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

Главное из новости:
- Кошки комфортно чувствуют себя при 20–25 °C, а при температуре ниже 5 °C уже могут опасно замерзнуть
- Первые признаки сильного переохлаждения — дрожь, холодные лапы и вялость
- Бесшерстные и пожилые кошки мерзнут быстрее, чем длинношерстные породы
Несмотря на то, что кошки кажутся выносливыми существами, способными пережить любую непогоду, их устойчивость к холоду имеет четкие границы. Специалисты отмечают, что даже густая шерсть не гарантирует полной защиты от мороза, а резкое понижение температуры может быстро превратиться в угрозу для здоровья животного.
Какие температуры комфортны для кошек
Нормальная температура тела кота держится в пределах 37,7–38,9 °C, и именно благодаря этому организм способен адаптироваться к различным условиям. Лучше всего кошки чувствуют себя при 20–25 °C — в такой среде они спокойно отдыхают, играют и не тратят лишних ресурсов на согревание, пишет Futura.
Когда температура опускается ниже этого диапазона, животное начинает искать более теплые места. При 10–20 °C кошки еще могут чувствовать себя относительно комфортно, но уже стремятся к теплу. А вот 5–10 °C — это предел, при котором пребывание на улице становится неприятным и требует укрытия.
Когда холод становится опасным
Настоящие риски начинаются тогда, когда столбик термометра падает ниже 5°C. В таких условиях у кошек может развиваться легкая гипотермия — состояние, когда температура тела снижается до 35,5–37,7°C. Сначала это проявляется дрожью, холодными ушами и лапами, вялостью и желанием постоянно прижиматься к источникам тепла.
Если же температура тела падает до 32°C, ситуация становится критической. Организм перестает эффективно работать, и животному требуется немедленная ветеринарная помощь.
Почему некоторые кошки мерзнут быстрее
Устойчивость к холоду зависит не только от погоды. Длинношерстные породы, такие как сибирские или норвежские лесные кошки, имеют естественный "зимний костюм", тогда как короткошерстные и безшерстные породы практически беззащитны перед морозом.
Важную роль играют возраст и здоровье: котята, пожилые животные и кошки с хроническими заболеваниями быстрее теряют тепло. Даже образ жизни имеет значение — уличные кошки постепенно адаптируются к холоду, тогда как домашние, которые внезапно оказываются на морозе, переживают его значительно тяжелее.
Как помочь коту зимой
Чтобы зима не стала испытанием, стоит позаботиться о нескольких вещах. Животному, которое выходит на улицу, нужно теплое и сухое укрытие, особенно ночью. После прогулок стоит осматривать лапы - дорожная соль может вызывать раздражение.
В холодное время года кошкам полезно немного увеличить калорийность рациона, ведь организм тратит больше энергии на поддержание тепла. А в доме желательно создать уютные приподнятые места для сна, где животное будет чувствовать себя защищенным.
