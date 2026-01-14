Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

Как только температура опускается ниже 5 °C, кошки могут начать испытывать вредное воздействие холода.

https://glavred.info/dim/optimalnaya-temperatura-kogda-koshki-nachinayut-stradat-ot-holoda-i-chto-s-etim-delat-10732283.html Ссылка скопирована

Нужно ли согревать кота зимой / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня

Кошки комфортно чувствуют себя при 20–25 °C, а при температуре ниже 5 °C уже могут опасно замерзнуть

Первые признаки сильного переохлаждения — дрожь, холодные лапы и вялость

Бесшерстные и пожилые кошки мерзнут быстрее, чем длинношерстные породы

Несмотря на то, что кошки кажутся выносливыми существами, способными пережить любую непогоду, их устойчивость к холоду имеет четкие границы. Специалисты отмечают, что даже густая шерсть не гарантирует полной защиты от мороза, а резкое понижение температуры может быстро превратиться в угрозу для здоровья животного.

Какие температуры комфортны для кошек

Нормальная температура тела кота держится в пределах 37,7–38,9 °C, и именно благодаря этому организм способен адаптироваться к различным условиям. Лучше всего кошки чувствуют себя при 20–25 °C — в такой среде они спокойно отдыхают, играют и не тратят лишних ресурсов на согревание, пишет Futura.

Когда температура опускается ниже этого диапазона, животное начинает искать более теплые места. При 10–20 °C кошки еще могут чувствовать себя относительно комфортно, но уже стремятся к теплу. А вот 5–10 °C — это предел, при котором пребывание на улице становится неприятным и требует укрытия.

Когда холод становится опасным

Настоящие риски начинаются тогда, когда столбик термометра падает ниже 5°C. В таких условиях у кошек может развиваться легкая гипотермия — состояние, когда температура тела снижается до 35,5–37,7°C. Сначала это проявляется дрожью, холодными ушами и лапами, вялостью и желанием постоянно прижиматься к источникам тепла.

Если же температура тела падает до 32°C, ситуация становится критической. Организм перестает эффективно работать, и животному требуется немедленная ветеринарная помощь.

Почему некоторые кошки мерзнут быстрее

Устойчивость к холоду зависит не только от погоды. Длинношерстные породы, такие как сибирские или норвежские лесные кошки, имеют естественный "зимний костюм", тогда как короткошерстные и безшерстные породы практически беззащитны перед морозом.

Важную роль играют возраст и здоровье: котята, пожилые животные и кошки с хроническими заболеваниями быстрее теряют тепло. Даже образ жизни имеет значение — уличные кошки постепенно адаптируются к холоду, тогда как домашние, которые внезапно оказываются на морозе, переживают его значительно тяжелее.

Как помочь коту зимой

Чтобы зима не стала испытанием, стоит позаботиться о нескольких вещах. Животному, которое выходит на улицу, нужно теплое и сухое укрытие, особенно ночью. После прогулок стоит осматривать лапы - дорожная соль может вызывать раздражение.

В холодное время года кошкам полезно немного увеличить калорийность рациона, ведь организм тратит больше энергии на поддержание тепла. А в доме желательно создать уютные приподнятые места для сна, где животное будет чувствовать себя защищенным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Futura Sciences Futura Sciences — это популярный веб-сайт, специализирующийся на новостях и статьях, посвященных науке, технологиям, природе, космосу и будущему развитию человечества. Он предоставляет своим читателям последние открытия в области науки и технологий, исследования окружающей среды, медицинские достижения и прогнозы на будущее. Материалы на сайте подходят как для профессионалов, так и для широкой аудитории, интересующейся наукой. Futura Sciences активно сотрудничает с учеными и экспертами, чтобы обеспечить своим читателям точную и достоверную информацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред