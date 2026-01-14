Сериал будет состоять из четырех эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Партнером Куоко на съемочной площадке стал британский актер

Сэм КлафлинПремьера сериала запланирована на 1 февраля 2026 года

Американский кабельный канал MGM+ показал трейлер напряженного триллер-сериала "Исчезнувший" (Vanished), главную женскую роль в котором исполнила звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко.

По сюжету сериала, молодая женщина по имени Элис Монро приезжает в романтический отпуск в Париж со своим парнем Томом Паркером. Однако вскоре мужчина таинственно исчезает во время поездки в поезде, а Элис попадает в водоворот запутанных событий, раскрывающих ей скрытую правду о прошлом ее возлюбленного.

Партнером Куоко на съемочной площадке стал британский актер Сэм Клафлин (франшиза "Голодные игры", "Энола Холмс", "До встречи с тобой", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и Шестерка").

Также в сериале сыграли Карин Виар ("Деликатесы", "Ненависть"), Маттиас Швайггефер ("Армия мертвецов", "Оппенгеймер") и другие.

Премьера сериала запланирована на 1 февраля 2026 года. Он будет состоять из четырех эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

О персоне: Кейли Куоко Американская актриса Кейли Куоко родилась 30 ноября 1985 года в Калифорнии, а впервые на экранах появилась в возрасте 8 месяцев – в рекламе детских игрушек. На телевидении она дебютировала в телевизионном фильме-триллере "Зыбучие пески: Нет выхода" 1992 года с легендарным Дональдом Сазерлендом в главной роли. Первым крупным проектом для Кейли стала роль ведьмы Билли Дженкинс в сериале "Зачарованные" (2005-2006). Это был один из основных персонажей в восьмом, заключительном сезоне шоу. Но по-настоящему прорывной для актрисы стала главная роль в комедийном ситкоме "Теория большого взрыва" – далекой от науки девушки Пенни, которая, тем не менее, подружилась со своими соседями-учеными. Шоу длилось 12 сезонов, выходивших с 2007 по 2019 годы, во всех них Кейли играла главную роль. После этого она снялась еще в нескольких популярных сериалах, среди которых: "Бортпроводница" (2020-2022) и "Основано на реальных событиях" (2023-2025). С 2007 по 2010 годы актриса тайно встречалась с партнером по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галеки, а летом 2013 года у нее был короткий роман с Генри Кавилом. В 2018-2022 годах Кейли была замужем за профессиональным наездником Карлом Куком, с которым до этого встречалась несколько лет. С 2022 года Куоко состоит в отношениях с актером Томом Пелфри (сериалы "Банши", "Озарк", "За гранью", "Любовь и смерть", "Задание"), в марте 2023 года у них родилась дочь Матильда.

