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Бензин – 40 гривен за литр: Украине в феврале грозит резкий взлет цен на АЗС

29 января 2022, 14:01
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Автогаз может подорожать до 25 гривен за литр.

АЗС, бензин, топливо
Цены на топливо в Украине могут резко взлететь из-за роста курса доллара и ситуации на международном энергетическом рынке / УНИАН

В феврале в Украине может резко подорожать бензин – до 40 гривен за один литр. Существует риск роста стоимости автомобильного газа до 25 гривен/литр. Среди главных причин – девальвация гривны, зависимость от мировых котировок на нефть и государственное регулирование цен на нефтепродукты. Подорожание топлива может привести к всплеску цен во всех сферах.

Как сообщает портал Avtosota, в феврале, согласно прогнозам экспертов, может произойти резкий рост цен на топливо. Бензин может подорожать до 40 гривен за литр, а автогаз – до 25 грн/литр. Из-за этого часть водителей может столкнуться с проблемами заправки своих автомобилей.

Причины роста цен на топливо в Украине

  • Рост курса доллара (девальвация гривны)
  • Ситуация на международном энергетическом рынке (в США продолжается рост цены на нефть)
  • Государственное регулирование цен на нефтепродукты.

Подчеркивается, что вследствие подорожания топлива украинцев может ожидать всеобщее подорожание.

Напомним, ранее директор одной из сетей автозаправочных станций Дмитрий Леушкин заявил, что бензин может подорожать до 40 гривен за литр, а автогаз – до 25 гривен уже с 12 февраля. По его мнению, такая ситуация может произойти из-за неконтролируемого роста доллара, нефтяных котировок и государственного регулирования цен на нефтепродукты.

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