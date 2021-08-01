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Цену на газ для украинцев можно снизить: Витренко объяснил, что для этого нужно сделать

1 августа 2021, 12:12

Украина должна проводить транзит голубого топлива не только из России, но и из восточных стран, убежден глава правления Нафтогаза.

Юрий Витренко
Витренко назвал способ, который поможет снизить цену на газ / УНИАН

Для снижения стоимости газа до 11-12 грн./куб. м Украине необходимо начать осуществлять его экспорт, а не импорт, заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем, газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу", – объяснил Витренко в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина должна проводить транзит голубого топлива не только из России, но и из восточных стран.

Витренко подчеркнул, что Нафтогаз ведет работу над превращением Украины в физический хаб.

Он добавил, что стоимость газа в Украине установлена на уровне импортного паритета и равна примерно 15 грн./куб. м.

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Отметим, в Украине отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.

Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.

Подробнее о годовом тарифе на газ можете узнать из сюжета:

Напомним, глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля заявил о том, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, в 2020 году россияне забронировали прокачку 65 миллиардов кубометров газа через украинскую ГТС. Однако уже в этом году, когда спрос на топливо вырос, россияне забронировали уже 40 млрд. куб. м. Суть шантажа, по его словам, состоит в том, что если Европа не одобрит Северный поток-2, Россия "прикрутит" транзит газа путем газотранспортной системы Украины.

В компании-операторе украинской ГТС заявляли, что из-за маневров Газпрома цена на газ в Европе, где фиксируется дефицит топлива в хранилищах, достигла максимальной отметки с 2008 года. При этом Газпром по-прежнему не намерен увеличивать объемы поставок газа.

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