Цены на бензин и дизтопливо в Украине стремительно растут: какие ценники на АЗС

В Украине снова подорожал бензин / УНИАН

Ряд украинских сетей АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива. Средняя цена на топливо выросла на 61 копейку.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что за неделю (4-11 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 32 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

Читайте такжеВпервые в истории в Украине вышла новая марка бензинаНа станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 — до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

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Chipo, "Авантаж", ZOG и "Укр-Петроль" подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG,"Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л.

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enkorr.ua

​Напомним, розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр. На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

Также на прошлой неделе средняя цена по стране бензина марки А-92 поднялась на 60 копеек, то есть, до 32,62 грн/л, бензин А-95 вырос в цене на 65 копеек - до 33,54 грн/л, дизельное топливо подорожало на 59 копеек и в итого составило 32,82 грн/л.

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