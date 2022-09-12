Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗС

Эксперты отмечают, что вскоре топливо может резко рухнуть в цене из-за мировых цен.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.
Как сообщает Консалтинговая группа А-95, автогаз подешевел.
При этом эксперты отмечают, что вскоре топливо может резко рухнуть в цене.
По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, что цены на бензин должны снизиться.
"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен удешевляться", - сказал он в эфире информационного телемарафона.
Также он отметил, что соответствующий налог, который частично будет возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.
Цены на бензин 12 сентября
- на А-95 составляют 49,78 гривен за литр,
- на дизельное топливо - 53,35 гривен за литр,
- на автогаз - 26,06 гривен за литр.
Акциз на горючее
Как известно, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.
14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.
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