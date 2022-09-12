Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗС

Цены на бензин / pixabay

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.

Как сообщает Консалтинговая группа А-95, автогаз подешевел.

При этом эксперты отмечают, что вскоре топливо может резко рухнуть в цене.

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По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, что цены на бензин должны снизиться.

"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен удешевляться", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Также он отметил, что соответствующий налог, который частично будет возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.

Цены на бензин 12 сентября

на А-95 составляют 49,78 гривен за литр,

на дизельное топливо - 53,35 гривен за литр,

на автогаз - 26,06 гривен за литр.

Акциз на горючее

Как известно, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.

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