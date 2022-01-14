Цены на хлеб подскочат, а качество ухудшится: украинцам назвали причину подорожания

В Украине хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что отразится на ухудшении качества продукции.
В Украине ожидается подорожание хлебобулочных изделий, а также ухудшение их качества.
С прогнозом выступили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности Укрхлебпром, рассказали в эфире Сніданку з 1+1.
Специалисты отмечают, что Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к подорожанию хлеба.
Кроме того, в новом году в Украине хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что отразится на ухудшении качества продукции.
В чем причина подорожания и ухудшения качества хлеба
Подчеркивается, что такая ситуация сложилась из-за значительного подорожания газа и массового экспорта пшеницы высокого качества.
Соответственно, в отечественном производстве ее не хватает и производители вынуждены закупать муку из украинской пшеницы за рубежом. А это приведет к подорожанию хлеба и мучных изделий на четверть.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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