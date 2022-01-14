Цены на хлеб подскочат, а качество ухудшится: украинцам назвали причину подорожания

В Украине прогнозируют подорожание хлеба / фото: deti-jizn.org.ua

В Украине ожидается подорожание хлебобулочных изделий, а также ухудшение их качества.

С прогнозом выступили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности Укрхлебпром, рассказали в эфире Сніданку з 1+1.

Специалисты отмечают, что Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к подорожанию хлеба.

Кроме того, в новом году в Украине хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что отразится на ухудшении качества продукции.

В чем причина подорожания и ухудшения качества хлеба

Подчеркивается, что такая ситуация сложилась из-за значительного подорожания газа и массового экспорта пшеницы высокого качества.

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Соответственно, в отечественном производстве ее не хватает и производители вынуждены закупать муку из украинской пшеницы за рубежом. А это приведет к подорожанию хлеба и мучных изделий на четверть.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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