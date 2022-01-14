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Цены на хлеб взлетят: украинцам назвал новую стоимость и причину подорожания

14 января 2022, 01:52
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Пекарям придется подмешивать в хлеб менее качественную муку, поэтому изделия довольно быстро будут портиться.

хлеб
/ УНИАН

В Украине цены на хлебобулочные изделия в 2022 году повысятся на 25-35%.

Генеральный директор объединения предприятий хлебопекарной промышленности Укрхлебпром Александр Васильченко в комментарии Ubr.ua пояснил причину сложившейся ситуации.

Качество хлеба снизится

По его словам, год назад доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила всего лишь 40%, а в 2020-м этот показатель был не меньше 65-70%.

К тому же, добавляет он, чтобы хлеб не стал совсем недоступным для покупателей, пекарям придется подмешивать в хлеб менее качественную муку. В этом случае, отмечают технологи, изделия довольно быстро будут портиться.

Дефицит муки и дорогой газ

Украину испытывает нехватку муки, ведь зернотрейдеры массово вывозили продовольственную пшеницу хорошего качества за рубеж. В итоге, Украина будет вынуждена закупать муку в Турции, которая будет изготовлена из украинской пшеницы.

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В свою очередь глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников считает, что если ранее в себестоимости хлеба 40-45% занимала мука, 27% – приходилось на логистику, и лишь 10-12% – на энергоносители (включая газ), то теперь эти пропорции кардинально изменились.

По его мнению, ныне именно энергоносители в себестоимости производства единицы хлебных изделий занимают целых 26%.

"Именно в таких условиях продукция пекарей становится убыточной, и они вынуждены повышать цены, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию", – говорит он.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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