В Гостатте рассказали, какие продукты больше всего подорожали

В Госстате обнародовали статистику о ценах на продукты в Украине / Citterio

Стоимость продуктов в Украине - Госстат обнародовал данные средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июне 2020 года.

Яблоки с начала нынешнего года подорожали более чем в два раза. Об этом говорится на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь яблоки подорожали на 112,9% до 34,7 грн за кг, морковь подорожала на 95,8% до 12,5 грн за кг, лук подорожал на 39,0% до 12,5 грн за кг, цены на гречневую крупу выросли на 32,9% до 37,0 грн за кг.

Однако яйца подешевели на 9,5% до 19,1 грн за десяток, филе куриное на 18,3% до 83,1 грн за кг.

По данным Госстата, за январь-июнь сигареты премиум-класса подорожали на 9,8% до 52,2 грн за пачку, а цены на водку снизились на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,2% до 17,6 грн за бутылку.

Ранее Главред писал о том, что председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

Также Алексей Дорошенко говорил, что в Украине не ожидаются скачки цен на продукты. Глава Нацсовета экономического развития добавил, что в нашей стране благодаря дождливой погоде в некоторых регионах ожидаются рекордные урожаи.