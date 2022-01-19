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Цены на сливочное масло рекордно подскочили: в чем причина

19 января 2022, 11:24
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Украина много продукта отправляет на экспорт.

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В Украине рекордно подорожало сливочное масло / Pixabay, УНИАН

Стоимость сливочного масла на рынках и в магазинах Украины сильно выросла.

Экономисты дают неутешительный прогноз и утверждают, что цена в ближайшее время будет только расти, сообщает ТСН.

По словам экспертов, причина роста стоимости – в активном экспорте. Так, в декабре больше всего отечественного сливочного масла продали в такие страны:

  • Казахстан,
  • Молдавия,
  • Азербайджан,
  • Грузия,
  • Израиль.

В целом только за декабрь 2021 года из Украины вывезли более 1,5 тысячи тонн сливочного масла.

По прогнозам экономистов, стоимость продукта будет расти до тех пор, пока не станет выгодно завозить сливочное масло из-за границы.

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Насколько подорожало сливочное масло

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, за 2021 год цены на сливочное масло выросли на 13,8%. В прошлом году средняя стоимость продукта в Украине (жирностью 72,5%) выросла с 44,44 грн за 200-граммовую пачку до 50,59 грн.

Сейчас наиболее бюджетное предложение сливочного масла составляет 39,99 грн за упаковку, а самое дорогое – 59,80 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине в торговых сетях цена за литр подсолнечного масла отечественного производства почти сравнялась с ценой за литр импортного оливкового.

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