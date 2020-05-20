Неприятный сюрприз для водителей: в Украине резко взлетели цены на АЗС

Цена сжиженного газа в Украине достигла 8,9 грн. за литр / depositphotos.com

В Украине снова растут цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

По данным консалтинговой компании UPECO, ряд сетей АЗС в Украине с 19 по 20 мая увеличили цены на сжиженный газ на 0,1-1 грн. за литр.

Как сказано в ежедневном мониторинге рынка моторного топлива, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 20 копеек за литр - до 8,58-8,59 гривны.

В то же время на АЗС днепровского оператора Neftek автогаз подорожал на 60 копеек за литр, до 10,49 гривны.

В свою очередь на АЗС Shell и БРСМ-Нафта в Киеве цену повысили на 20 копеек за литр, до 8,69 гривны.

Кроме того, операторы BVS и Avtotrans повысили среднюю стоимость в сетях на 15-20 копеек за литр, до 8,88-8,89 гривны.

При этом на 20-30 копеек за литр цена выросла на Харьковских АЗС U.GO и Rodnik - до 8,8 гривны и 8,59 гривны.

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В сообщении также подчеркивается, что средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине достигла 8,96 гривны за литр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с 13 по 14 мая сети АЗС уже поднимали цены на сжиженный автомобильный газ.