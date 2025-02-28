Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

Война сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор, считает Даниил Гетманцев.

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Цены в Украине стремительно взлетят, считает Гетманцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Гетманцев:

Промышленная инфляция в годовом исчислении продолжает ускоряться

Значительно влияет на ситуацию война

Нужно ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов

В Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, в дальнейшем она ускорится до 40%. Об этом заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По данным Государственной службы статистики, как отметил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

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"Однако, на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024 года)", - написал Гетманцев.

Нардеп сообщил, что больше всего цены производителей (к январю 2024 года) выросли в следующих отраслях промышленности:

поставка электроэнергии, газа, пара (53%);

производство фармацевтических продуктов (35,9%);

производство пищевых продуктов (20,6%).

"В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", - отметил нардеп.

Значительно влияет на ситуацию война. Гетманцев отметил, что она объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор. При этом, по его словам, сейчас ситуация контролируемая: потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть в следующем году закрыты. Также есть достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.

"Впрочем, верным будет и то, что мы входим в период наибольшей турбулентности с марта 2022 года. Пока такая неопределенность будет продолжаться, должны ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов, усилить детенизацию по всем направлениям фискальной и финансовой политики, принять меры по сокращению внешнеторгового дефицита и теневого оттока капитала, что все вместе будет способствовать экономии международных резервов страны", - пояснил Гетманцев.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине упадут цены на еще более 100 лекарств. Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены снизятся уже с марта 2025 года.

В Украине аномально подорожал очень популярный продукт. В начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.

Стало известно, что в Украине основной продукт подорожает из-за опасной болезни. В 2024 и 2025 годах в Украине возросло количество вспышек опасных болезней среди домашних животных - особое беспокойство вызывает африканская чума свиней.

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Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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