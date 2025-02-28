Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

Виталий Кирсанов
28 февраля 2025, 17:48
369
Война сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор, считает Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев
Цены в Украине стремительно взлетят, считает Гетманцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Гетманцев:

  • Промышленная инфляция в годовом исчислении продолжает ускоряться
  • Значительно влияет на ситуацию война
  • Нужно ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов

В Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, в дальнейшем она ускорится до 40%. Об этом заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По данным Государственной службы статистики, как отметил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

видео дня

"Однако, на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024 года)", - написал Гетманцев.

Нардеп сообщил, что больше всего цены производителей (к январю 2024 года) выросли в следующих отраслях промышленности:

  • поставка электроэнергии, газа, пара (53%);
  • производство фармацевтических продуктов (35,9%);
  • производство пищевых продуктов (20,6%).

"В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", - отметил нардеп.

Значительно влияет на ситуацию война. Гетманцев отметил, что она объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор. При этом, по его словам, сейчас ситуация контролируемая: потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть в следующем году закрыты. Также есть достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.

"Впрочем, верным будет и то, что мы входим в период наибольшей турбулентности с марта 2022 года. Пока такая неопределенность будет продолжаться, должны ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов, усилить детенизацию по всем направлениям фискальной и финансовой политики, принять меры по сокращению внешнеторгового дефицита и теневого оттока капитала, что все вместе будет способствовать экономии международных резервов страны", - пояснил Гетманцев.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине упадут цены на еще более 100 лекарств. Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены снизятся уже с марта 2025 года.

В Украине аномально подорожал очень популярный продукт. В начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.

Стало известно, что в Украине основной продукт подорожает из-за опасной болезни. В 2024 и 2025 годах в Украине возросло количество вспышек опасных болезней среди домашних животных - особое беспокойство вызывает африканская чума свиней.

Больше экономических новостей:

Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    инфляция нардеп Даниил Гетманцев цены на продукты
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

    "Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

    19:25Мир
    Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

    Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

    19:07Мир
    "Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

    "Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

    18:35Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

    "Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

    Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

    Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

    Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

    Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

    Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

    Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

    Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

    Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

    Последние новости

    19:38

    Пронзительные кадры: Зеленский показал Трампу фото вернувшихся из РФ пленных

    19:33

    На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

    19:25

    "Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

    19:22

    Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

    19:10

    Военная разведка знала о вторжении в Украину?мнение

    Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
    19:07

    Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

    19:02

    Водителей призвали оставлять миски с солью в автомобилях на ночь: в чем причина

    18:35

    "Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

    18:30

    ОНЛАЙН: Зеленский и Трамп подписывают соглашение о минералах, все подробностиВидео

    Реклама
    18:21

    Объект ФСБ в Брянской области взлетел на воздух: подробности воздушного удара

    18:18

    В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

    18:03

    Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варитьВидео

    17:56

    Украинцам доначислят субсидии: правительство приняло важное решение

    17:48

    Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

    17:39

    Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

    17:38

    "Путин - ублюдок, вы будете платить Украине": москвичкка жестко отчитала силовиковВидео

    17:24

    В Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ: партизаны раскрыли детали

    17:00

    Загадка для самых гениальных: найдите лишнее животное за 3 секунды

    16:57

    Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

    16:23

    Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

    Реклама
    16:00

    Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

    16:00

    Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

    15:33

    Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

    15:33

    Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

    15:31

    По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

    15:08

    Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

    14:57

    Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

    14:48

    Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востокеВидео

    14:25

    "Прорыв" россиянами границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

    14:12

    Мало кто догадывается: что означает буква "Е" на экране телефона

    14:11

    "Это немыслимо": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в ЕС

    14:07

    Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

    14:04

    Полиция ужесточает контроль: за какое нарушение вводят новые штрафы до 40 тыс грн

    14:01

    Гороскоп на завтра 1 марта: Девам - обогащение, Рыбам - осуществление мечты

    13:40

    1 марта: какой церковный праздник, день ангела и почему нельзя стирать

    13:36

    Мощные взрывы и яркая детонация: уничтожен склад термобарических боеприпасов РФВидео

    13:34

    Загадка, которая "сломает мозг": надо правильно посчитать дни

    13:02

    Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

    12:56

    Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

    12:56

    "Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

    Реклама
    12:54

    Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

    12:44

    Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

    12:10

    Что сажать первым на огороде: главные советы для дачниковВидео

    11:59

    Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

    11:56

    "Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книгВидео пресс-релиз

    11:51

    Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

    11:28

    "Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

    11:19

    В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

    11:11

    Получится вкусным и наваристым: в какой последовательности класть овощи в борщ

    11:06

    "Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

    Новости Украины
    Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять