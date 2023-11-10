Части бюджетников поднимут зарплаты почти на четверть: кому из них повезет

Повышение зарплат педагогам запланировано на 2024 год в два этапа, сообщают чиновники из Министерства образования и науки.

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На следующий год планируется увеличить зарплату педагогов почти на 23% / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В недавно принятом Радой государственном бюджете на 2024 год на нужды образования заложили почти на 22% больше, чем в минувшем году. Как сообщили в Минобразования и науки, такое положение вещей благоприятно отразится на зарплатах части бюджетников.

В частности, на следующий год планируется увеличить зарплату педагогов почти на 23%.

Кроме того, как говорят чиновники, повышение зарплаты состоится в два этапа:

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с 1 января — на 10,4%,

с 1 апреля — еще на 12,6%.

"Субвенция увеличена, если сравнить с 2023 годом (87,5 млрд грн). Это позволит повысить зарплаты педагогическим работникам: на 10,4% с 1 января и еще на 12,6% с 1 апреля (по тарифной сетке). Также у нее заложено разделение классов на группы", — говорится в тексте.

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Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

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