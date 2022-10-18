Цены на гречку рухнут: украинцам назвали новую стоимость

Цены на гречку могут снизиться до 60-70 гривен / Фото: telegraf.in.ua

В Украине до конца осени ожидается снижение цен на гречку, поскольку на перерабатывающие предприятия уже начала поступать гречка нового урожая. В связи с этим цена на эту крупу опустится до 60-70 грн за килограмм. Об этом в Telegram сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на директора департамента аграрного развития Игоря Виштака.

"В настоящее время на перерабатывающие предприятия поступает гречка нового урожая. Есть перспективы, что цена уменьшится до 60-70 грн за килограмм", - сказал Виштак.

По его словам, в этом сезоне аграрии планируют собрать более 150 тысяч тонн гречки. Сейчас уже собрано почти 120 тысяч тонн этой культуры.

Больше всего гречки намолотили аграрии Сумщины – 15,5 тысяч тонн. Далее идут Житомирщина и Хмельнитчина – каждая из областей уже собрала по 15,2 тысяч тонн гречки.

Как отметил Виштак, во время сбора урожая в прифронтовых и приграничных зонах возникали определенные трудности, ведь российские оккупанты беспощадно разрушают инфраструктуру. Кроме того, дождливый сентябрь задержал на две недели сбор поздней группы зерновых.

"Однако по итогам нынешнего урожая будет полностью обеспечена внутренняя потребность Украины в зерновых, масличных и сахаре. Кроме того, будет сохранен мощный экспортный потенциал", - добавил директор департамента аграрного развития.

Цены на продукты в Украине

Ранее Главред писал, что цены на продукты питания в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%. Как сообщает Государственная служба статистики, это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%. Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Как сообщалось, в Украине резко выросла цена на яйца. Если еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны, то в последние недели придется выложить почти втрое больше - около 70 гривен. Член дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин заявил, что скачок цен на яйца еще будет. До конца года они подорожают еще на 10%.

Также сообщалось, что цены на хлеб в Украине снова взлетели. В среднем за 650-граммовую буханку хлеба нужно заплатить более 31 гривны. Эта цена стала самой высокой за более чем 5 лет.

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