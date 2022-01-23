УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахара

23 января 2022, 21:57
Прослушать новость
Остановить

Дефицит гречки и сахара в отдельных магазинах не является сюрпризом для украинцев.

гречка
В Украине гречка может стать дефицитом / Униан

В Украине началась паника после того, как в соцсетях появились публикации о пустых полках с гречкой и сахаром - якобы люди все раскупают, опасаясь резкого подорожания.

Украинцы имеют большой опыт кризисных ситуаций и умиротворяющих заявлений власти, поэтому дефицит гречки и сахара в отдельных магазинах не является сюрпризом, говорится в материале BBC News Украина.

Автор описывает ситуацию, как в одном из местных магазинов увидела пустые полки – но не с гречкой или сахаром, а с негазированной минеральной водой, притом что рядом стояли полки, заполненные минералкой с газом.

"Дело в том, что негазированная минералка фигурировала в списке социальных продуктов, цены на которые может ограничить правительство, но не вошла в остаточный текст постановления. И не под запись торговцы говорят, что решили пока убрать с полок те товары, по поводу цен на которые сомневаются", - поясняет журналист.

Отмечается, что решение правительства – фактически, вернуться к государственному регулированию цен – не является эффективным и может привести к дефициту товаров уже заявили и в Ассоциации ритейлеров.

Реклама

Там советуют правительству присмотреться на другом конце цепочки производства и продажи товаров.

"Пока рост цен на продукты питания обусловлен не повышением уровня торговых надбавок, а ростом отпускных цен со стороны производителей, которые, в свою очередь, вынуждены повышать цены в связи с ростом цен на энергоносители (газ)", - говорят в ассоциации.

Опустевшие полки: что говорят в соцсетях

  • "Казалось бы, я хоть и ребенок 90-х и в памяти моей слабые воспоминания о очередях и пустых полках. Но когда я уже взрослый идя торговыми рядами где-то вижу пустые полки, то меня охватывает легкая паника. Даже если понимаю, что над этой полкой висит табличка АКЦИЯ и ее разнесли, потому что максимально уценили товар для освобождения складских запасов, я все равно чувствую дискомфорт", пишет в Facebook о своих впечатлениях от похода в магазин Виталий Ковальский.
  • Андрей Колесниченко пишет в Facebook: "Докладываю! Гречка и сахар еще есть! Соли тоже валом! Так что вперед на баррикады!" И подает фото с полкой, заполненной гречкой, и немного поредевшей полкой с сахаром.
  • А Tomasz Baart-Bartecki рассказывает такой разговор: "Когда будешь выходить в город, зайди в магазин внизу и посмотри, есть ли еще гречиха и спички (говорит жена)".– Ну, но купить что-то?– Ничего не надо, просто посмотри, есть ли.Хорошо, что не говорила ехать в Харьков, посмотреть, что там? (подумал мужчина, выходя из дома)".

Читайте такжеГречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Читайте такжеСало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену

Читайте еще:

viber
гречка сахар продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахара». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности 40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаСовет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиака Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальникеКак пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВ Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться
22:01

Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыха

21:57

Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахараВидео

21:41

Какие растения вредят счастью и богатству в домеВидео

21:33

Мураевым займутся правоохранители: в ОП намекнули, что ждет ставленника КремляВидео

20:57

"РФ - не враг": в МИД жестко ответили на скандальные заявления премьера БаварииВидео

Реклама
20:44

Звездная украинская дзюдоистка показала роскошное тело в одном бодиВидео

20:29

Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причинаВидео

19:57

В Украине ударит мороз -18 и заметет снегом по коленоВидео

19:45

Опаснее Омикрона: в ВОЗ предупредили о новом штамме-мутантеВидео

19:30

Чего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войноймнение

19:16

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную ПольшиВидео

18:54

Трагическая гибель жены известного футболиста: Данченко прервал молчаниеВидео

18:36

США отказались ударить санкциями до нападения РФ на Украину и назвали причинуВидео

18:24

Президент Армении неожиданно подал в отставкуВидео

18:17

Знаменитый футболист жестоко изнасиловал девушку и поплатился карьерой

17:58

Взрывать бункеры и уничтожать танки: США вооружили Украину Javelin, гранатометами и огнеметамиВидео

17:57

На границе с Румынией нашли тело убитого 19-летнего пограничникаВидео

17:39

Дефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и АзербайджанаВидео

17:36

Немецкая авиакомпания Lufthansa экстренно изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФВидео

17:30

Гороскоп на завтра, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

Реклама
17:22

"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским МураевымВидео

17:14

Никаких гарантий России по нерасширению НАТО: Шольц упрекнул Москву из-за требований к АльянсуВидео

17:00

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

16:43

Украинцы рискуют остаться без пенсий: в Ощадбанке поставили дедлайн по обмену картВидео

16:29

Для украинских школьников готовят новое меню после громких скандаловВидео

16:00

Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минутВидео

15:57

В ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО и усомнились в пользе санкций против РФВидео

15:29

Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответаВидео

15:11

"Больше нам никто не поможет": врач предрек по 40 тысяч больных COVID-19 украинцев в день через неделюВидео

15:09

"Ужасы нацистской оккупации и шок украинцев": посол Украины разнес ФРГ из-за скандала с Крымом

14:40

Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый деньФотоВидео

14:39

Лечение кашля соком редьки с медом: Комаровский разнес популярное "лекарство"Видео

14:30

Бустерная доза и отсутствие AstraZeneca: Ляшко рассказал о вакцинации в Украине в этом годуВидео

14:16

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

13:55

Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружиеВидео

13:36

"Голос країни-12" на 1+1: в столице прошла презентация шоу

12:55

"Пощечина" для Путина: Лондон готовит "ядерные" санкции против Москвы на случай вторжения в УкраинуВидео

12:27

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

12:22

Япония готова вместе с США ударить по РФ из-за Украины: Москва обвинила Токио в попытках угрозыВидео

11:55

Украинцев предупредили о резком подорожании картофеляВидео

Реклама
11:32

Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстроВидео

11:11

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:03

Врачам положена зарплата до 20 тысяч, а их переводят на полставки: в Минздраве ответили на скандалВидео

10:54

В Украину идут трескучие морозы: украинцам дали холодный прогноз до конца январяВидео

10:00

В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой

09:52

Налоговая декларация – для каждой семьи: украинцам предложат пользоваться льготами родственниковВидео

09:47

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

09:08

"РФ назначит главой оккупационного правительства": Мураев прокомментировал заявление МИД БританииВидео

08:59

"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитыхВидео

08:20

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у более 15 тысяч человек, в том числе у 2298 детейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять