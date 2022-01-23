Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахара

В Украине гречка может стать дефицитом / Униан

В Украине началась паника после того, как в соцсетях появились публикации о пустых полках с гречкой и сахаром - якобы люди все раскупают, опасаясь резкого подорожания.

Украинцы имеют большой опыт кризисных ситуаций и умиротворяющих заявлений власти, поэтому дефицит гречки и сахара в отдельных магазинах не является сюрпризом, говорится в материале BBC News Украина.

Автор описывает ситуацию, как в одном из местных магазинов увидела пустые полки – но не с гречкой или сахаром, а с негазированной минеральной водой, притом что рядом стояли полки, заполненные минералкой с газом.

"Дело в том, что негазированная минералка фигурировала в списке социальных продуктов, цены на которые может ограничить правительство, но не вошла в остаточный текст постановления. И не под запись торговцы говорят, что решили пока убрать с полок те товары, по поводу цен на которые сомневаются", - поясняет журналист.

Отмечается, что решение правительства – фактически, вернуться к государственному регулированию цен – не является эффективным и может привести к дефициту товаров уже заявили и в Ассоциации ритейлеров.

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Там советуют правительству присмотреться на другом конце цепочки производства и продажи товаров.

"Пока рост цен на продукты питания обусловлен не повышением уровня торговых надбавок, а ростом отпускных цен со стороны производителей, которые, в свою очередь, вынуждены повышать цены в связи с ростом цен на энергоносители (газ)", - говорят в ассоциации.

Опустевшие полки: что говорят в соцсетях

"Казалось бы, я хоть и ребенок 90-х и в памяти моей слабые воспоминания о очередях и пустых полках. Но когда я уже взрослый идя торговыми рядами где-то вижу пустые полки, то меня охватывает легкая паника. Даже если понимаю, что над этой полкой висит табличка АКЦИЯ и ее разнесли, потому что максимально уценили товар для освобождения складских запасов, я все равно чувствую дискомфорт", пишет в Facebook о своих впечатлениях от похода в магазин Виталий Ковальский.

Андрей Колесниченко пишет в Facebook: "Докладываю! Гречка и сахар еще есть! Соли тоже валом! Так что вперед на баррикады!" И подает фото с полкой, заполненной гречкой, и немного поредевшей полкой с сахаром.

А Tomasz Baart-Bartecki рассказывает такой разговор: "Когда будешь выходить в город, зайди в магазин внизу и посмотри, есть ли еще гречиха и спички (говорит жена)".– Ну, но купить что-то?– Ничего не надо, просто посмотри, есть ли.Хорошо, что не говорила ехать в Харьков, посмотреть, что там? (подумал мужчина, выходя из дома)".

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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