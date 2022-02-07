До операторов не дозвониться, деньги не возвращают: в ПриватБанке произошел сбой

В работе терминалов ПриватБанка произошел сбой / УНИАН

В терминалах ПриватБанка произошел очередной сбой - клиенты пожаловались, что лишились своих денег.

Об инцидентах украинцы рассказали на портале Минфин.

"Пополнял карту универсальная в терминале самообслуживания. Внёс 2000 гривен после этого нажал кнопку "оплатить", терминал выключился и деньги так и не были зачислены. После чего обратившись в отделение мне сказали, что вообще не видят мою карту универсальную в списке моих карт и сказали обратиться на горючую линию. Горячая линия сказала написать в чат онлайн. А чат онлайн сказал сходить в отделение. Спасибо вам огромное "любимый ПриватБанк". Вы все больше пытаетесь помочь своим клиентам!", - иронизирует недовольный мужчина.

С похожей проблемой столкнулся еще один клиент ПриватБанка - после внесения купюры 500 грн терминал самообслуживания выбил ошибку, что временно не принимает наличные деньги и выключился.

Читайте такжеКредит погашен, а деньги требуют до сих пор: ПриватБанк подловили на вымогательстве"После обращения в отделение банка мне перезвонил оператор, принявший заявку на рассмотрение, но средства не были возвращены, так как пришел ответ о том, что технических сбоев обнаружено не было! Больше до операторов дозвониться не смогла. Очень досадно, что такой крупный банк, а такое халатное отношение к клиентам", - отметила клиентка банка.

В ПриватБанке пока не дали объяснения ни первому, ни второму инциденту.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Стоит отметить, что сбои в работе терминалов ПриватБанка не редкость. Ранее клиент пытался пополнить карту в одном из терминалов - деньги терминал принял, но средства на карту не зачислил.