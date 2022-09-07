Доллар по 50 грн: эксперт рассказал, когда ждать серьезного падения гривны

К концу года доллар может вырасти до 50 грн / коллаж скриншот

В Украине доллар может вырасти до 50 грн и произойти это может уже к концу года. По итогам текущего года ожидается сокращение ВВП Украины на 40%. Об этом заявил экономический эксперт Александр Хмелевский, сообщает УНИАН.

Сокращение ВВП может привести к уменьшению количества валютных поступлений, что и спровоцирует падение гривны.

Эксперт не исключает, что осенью Нацбанк будет вынужден провести официальную девальвацию гривны и уже в ближайшие месяцы доллар может вырасти до 45 грн.

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Сейчас в Украине остается существенным объем импорта. Прежде всего это касается военной продукции и энергоносителей.

"В таких условиях обеспечивать относительную стабилизацию гривны удается благодаря иностранным кредитам и грантам. Однако объемы западных средств, которые получает Украина, значительно ниже, чем ожидания Минфина и НБУ. Учитывая, что осенью спрос на валюту вырастет, а валютные поступления будут существенно отставать, Нацбанку придется увеличить продажу валюты за счет валютных резервов", - сказал Александр Хмелевский.

Как сообщал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара к гривне в Украине может вырасти до 43 гривен уже в сентябре. По его словам, такой сценарий реален в случае принятия закона о налогообложении покупки валюты.

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин считает, что курс доллара в Украине будет зависеть от результатов ВСУ на фронте. В худшем сценарии американская валюта будет стоять 100 гривен. По его словам, если защитники Украины не отдадут кусок Донецкой области и освободят правый берег Херсона, гривна будет стабильна.

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