"Экономия до 30-40%": Шмыгаль назвал цену на газ для населения на февраль-март

На февраль-март цена на газ для населения будет закреплена на уровне 6,99 грн за куб.м - Шмыгаль / УНИАН

Правительство примет отдельные постановления, которыми закрепит цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Это предельная цена на топливо для бытовых потребителей на февраль-март.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Украина 24, учитывая реальную картину, когда цена на кубический метр достигает 11-12 гривен, теперь украинцы смогут сэкономить до 30-40%. Цена на уровне 6,99 гривен за куб.м газа не будет повышаться фактически до конца отопительного сезона.

"Но учитывая сегодняшние цены, когда были и цены до 11-12 гривен, экономия будет 30-40% для отдельных областей. А для кого-то, кто пользовался тарифом "Нафтогаза" по 7 с небольшим грн, снижение будет незначительным. Но оно все равно будет", - подчеркнул глава правительства.Читайте такжеШмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев

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