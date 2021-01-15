"Экономия до 30-40%": Шмыгаль назвал цену на газ для населения на февраль-март

Для украинцев, которые пользовались тарифом Нафтогаза, снижение цены на газ будет незначительным, сказал Денис Шмыгаль.
Правительство примет отдельные постановления, которыми закрепит цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Это предельная цена на топливо для бытовых потребителей на февраль-март.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Украина 24, учитывая реальную картину, когда цена на кубический метр достигает 11-12 гривен, теперь украинцы смогут сэкономить до 30-40%. Цена на уровне 6,99 гривен за куб.м газа не будет повышаться фактически до конца отопительного сезона.
"Но учитывая сегодняшние цены, когда были и цены до 11-12 гривен, экономия будет 30-40% для отдельных областей. А для кого-то, кто пользовался тарифом "Нафтогаза" по 7 с небольшим грн, снижение будет незначительным. Но оно все равно будет", - подчеркнул глава правительства.Читайте такжеШмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев
Тарифы на газ – новости
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- В Офисе президента утверждают, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал, что цена на газ для бытовых потребителей будет снижена только на период отопительного сезона. В дальнейшем стоимость топлива для украинцев может составить 12 гривен за кубический метр.