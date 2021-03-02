Эксперт назвал овощи, которые подорожают в Украине

В нашей стране будут стоить дороже свекла, картофель, капуста и лук, поделился эксперт / УНИАН

Эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин спрогнозировал, что весной в Украине возрастут цены на ряд овощей.

Цены в Украине повысятся на свеклу, картофель, лук и капусту (входят в борщевой набор), рассказал аналитик Апострофу.

Собеседник добавил, что овощи станут дороже по двум причинам – их становится меньше, и возрастает стоимость хранения.

Эксперт отметил, что в апреле в магазинах можно будет купить картофель из Израиля и Египта.

"Мы уже имеем начало так называемого весеннего марафона роста цен... надо понимать, что если сравнивать цены не с началом января, а с февралем 2020 года, то цены на борщевую группу сейчас ниже, чем год назад", – отметил Пендзин.

Цены в Украине 2021 – сколько стоят овощи из борщевого набора

По состоянию на 2 марта свеклу в супермаркете можно купить по стоимости от 5 грн за килограмм, цена на картофель стартует от 17 грн, лука – от 20 грн, а самая дешевая капуста стоит 4 грн, сообщает mysupermarket.org.ua.