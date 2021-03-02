УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Эксперт назвал овощи, которые подорожают в Украине

2 марта 2021, 15:12
Прослушать новость
Остановить

В нашей стране возрастет цена на овощи, которые входят в борщевой набор, предупредил эксперт.

Эксперт поделился, что в Украине будут стоить дороже свекла, картофель, капуста и лук
В нашей стране будут стоить дороже свекла, картофель, капуста и лук, поделился эксперт / УНИАН

Эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин спрогнозировал, что весной в Украине возрастут цены на ряд овощей.

Цены в Украине повысятся на свеклу, картофель, лук и капусту (входят в борщевой набор), рассказал аналитик Апострофу.

Собеседник добавил, что овощи станут дороже по двум причинам – их становится меньше, и возрастает стоимость хранения.

Эксперт отметил, что в апреле в магазинах можно будет купить картофель из Израиля и Египта.

"Мы уже имеем начало так называемого весеннего марафона роста цен... надо понимать, что если сравнивать цены не с началом января, а с февралем 2020 года, то цены на борщевую группу сейчас ниже, чем год назад", – отметил Пендзин.

Цены в Украине 2021 – сколько стоят овощи из борщевого набора

По состоянию на 2 марта свеклу в супермаркете можно купить по стоимости от 5 грн за килограмм, цена на картофель стартует от 17 грн, лука – от 20 грн, а самая дешевая капуста стоит 4 грн, сообщает mysupermarket.org.ua.

цены на продукты Олег Пендзин
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт назвал овощи, которые подорожают в Украине». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреляВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФУ Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост ценРекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен
Следующий материал

Последние новости

15:56
На Львовщине врачи обнаружили два новых штамма коронавируса
15:51
Глава Евроcовета назвал условие снятия санкций с России из-за Украины
15:39
Умер известный украинский актер, который снимался в сериале Сваты
15:39
В Метинвесте рассказали, сколько потратили на экологические проекты
15:36
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
Реклама
15:31
У Кравчука рассказали, как в ОБСЕ пытались устроить переговоры Украины и "ЛДНР" Видео
15:27
Украинские дипломаты поиздевались над РФ из-за фото крепости в Крыму Видео
15:19
ЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям Видео
15:12
Эксперт назвал овощи, которые подорожают в Украине
14:47
У Путина назвали условие выхода России из ПАСЕ Видео
14:45
"Медики уезжают обслуживать европейские ж*пы": Кива поскандалил на публике Видео
14:37
В Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали Видео
14:32
Метинвест планирует сократить выбросы углекислого газа
14:21
Опровержение недостоверной информации о Мусе Магомедове
14:18
Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ Видео
13:58
Лукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией Видео
13:39
Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ - Bloomberg Видео
13:12
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины Видео
13:04
Коронавирусные больницы в шести областях Украины забиты до отказа Видео
12:55
В Украину не пустили звезду сериала Ольга Видео
Реклама
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19 Видео
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
Реклама
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять