Эксперт спрогнозировал исчезновение с полок украинской молочки

Украинская молочка может исчезнуть с полок через два года, предупредил эксперт / УНИАН

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава набсовета Ичнянского молочно-консервного комбината Валентин Запорощук спрогнозировал, что года через два в Украине на полках не будет отечественной молочной продукции.

В Украине большая часть молока производится в частных подворьях, а для изготовления молочки необходимо молоко с ферм, которого в нашей стране не хватает, и поэтому цену завышают, рассказал эксперт в интервью Хвиле.

Собеседник добавил, что украинское молочное сырье дороже, чем, например, в Польше – разница составляет 20-30%.

"…по расчетам многих специалистов, с которыми я общаюсь, мы сходимся, что на сегодня производство молока в Украине не превышает семь миллионов тонн в год. А если вернуться к молоку, которое производится крупными товарными фермами, трем миллионам тонн, ...что, к сожалению, этого недостаточно", – отметил Запорощук.

Эксперт добавил, что из-за недостаточного количества сырья в Украину активно заезжает молочная продукция из Польши и продается дешевле, чем украинская.

"…Украина потребляет 70 тысяч тонн твердого сыра в год. Но в этом году мы ожидаем, что из Польши заедет 40 тысяч тонн. То есть мы уже более половины потребляемого объема импортируем…", – сказал он.

Запорощук отметил, что если такая тенденция сохранится, то в 2021 году в Украину заедут те самые 70 тысяч тонн сыра, и украинским сырзаводам негде будет продавать свою продукцию, поскольку она дороже польской.

"…Мне кажется, что года через два и молоко в Украине никому не будет нужно", – заявил собеседник.

На сайте Ассоциации производителей молока говорится, что молоко в Украине дорожает. В Ассоциации добавили, что стоимость молока практически вернулась к показателям, которые были в начале 2020 года.

По ее данным, средняя цена на молоко возросла за месяц на 20 копеек и составляет 10,24 грн за килограмм.