Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам / УНИАН

Легендарным украинским землям, которые считаются главным национальным достоянием Украины, угрожает деградация ‒ из-за длительной и безответственной эксплуатации аграриями. Об этом сообщает издание Кабмина Урядовый курьер со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.

Сельхозпроизводители, как отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны в финансовом плане, но очень истощают почвы ‒ кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за минувшие три годы увеличилась почти на 3% и сейчас превышает 50%.

Чрезмерно активная эксплуатация почв, говорят эксперты, вызывает не только их деградацию. Вместе с тем ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод. А это, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.

Аналитики также отмечают, что на данный момент около 30% всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточены в руках крупных агрохолдингов.

Для решения проблемы эксперты Института географии НАН Украины призывают Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля ‒ с элементами землепользования.

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