Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам

Как говорят специалисты Института географии украинской НАН, над главным национальным достоянием Украины - землями - нависла громадная угроза.
Легендарным украинским землям, которые считаются главным национальным достоянием Украины, угрожает деградация ‒ из-за длительной и безответственной эксплуатации аграриями. Об этом сообщает издание Кабмина Урядовый курьер со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.
Сельхозпроизводители, как отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны в финансовом плане, но очень истощают почвы ‒ кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за минувшие три годы увеличилась почти на 3% и сейчас превышает 50%.
Чрезмерно активная эксплуатация почв, говорят эксперты, вызывает не только их деградацию. Вместе с тем ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод. А это, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.
Аналитики также отмечают, что на данный момент около 30% всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточены в руках крупных агрохолдингов.
Для решения проблемы эксперты Института географии НАН Украины призывают Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля ‒ с элементами землепользования.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала, угрожают ли снегопады и низкая температура урожаю озимых в Украине.
- Что касается агрометеорологической ситуации, которая сейчас сложилась, то она положительная. Несмотря на сложные погодные условия, для озимых культур это просто бонус от природы для будущего урожая", - заявила агрометеоролог.