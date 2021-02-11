Синоптик предупредила украинских аграриев о серьезных проблемах с урожаем

Что ждет украинских аграриев в 2021 году / pixabay

Начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала, угрожают ли снегопады и низкая температура урожаю озимых в Украине.

"Мы говорим об урожае озимых культур. Это озимая пшеница - основная наша культура, это ячмень, рапс (экспортная культура) и это рожь, которой, кстати, очень мало, поэтому проблемы будут со ржаным хлебом. Что касается агрометеорологической ситуации, которая сейчас сложилась, то она положительная. Несмотря на сложные погодные условия, для озимых культур это просто бонус от природы для будущего урожая", - заявила агрометеоролог.

Она подчеркнула, что большое количество осадков - это ресурс влаги весной.

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"На данный момент запасы влажных почв выше среднегодовых. Есть у нас опасения относительно юга Украины. Но это уже связано не с влагой, а с погодой, которую мы ожидаем. Потому что южные, восточные области сегодня без снега, но мы ожидаем сильное снижение температуры на выходные. Там есть определенные опасения относительно вымерзания озимых. Но это будет зависеть от интенсивности мороза и его продолжительности", - отметила Адаменко, передает Украина 24.

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